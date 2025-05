No comunicado, a concessionária angolana avançou que o incêndio ocorreu por volta das 03:00, no convés da cave da plataforma de águas profundas Benguela Belize Lobito Tomboco (BBLT) da Cabinda Golf Oil Company Limited (Cabgoc), localizada no Bloco 14, na zona marítima de Cabinda.

De acordo com a Anpg, os feridos estão todos já em terra e a receber os devidos cuidados médicos, estando a causa do incidente a ser investigada.

"O facto ocorreu num momento em que a instalação BBLT estava a ser submetida a uma manutenção anual, no âmbito de uma atividade de paragem programada, estando toda a produção no local encerrada desde o dia 01 de maio", refere-se na nota.

No comunicado descreve-se que o Cabgoc respondeu imediatamente e extinguiu o incêndio com sucesso, tendo sido ativados todos os protocolos para concretizar os procedimentos de resposta de emergência e notificar as autoridades relevantes.

A concessionária angolana sublinhou que a prioridade nesta altura é "garantir a segurança de todo o pessoal, garantir o melhor acompanhamento aos feridos e determinar a causa raiz do incidente".

A Cabgoc é uma subsidiária da Chevron em Angola, que opera duas concessões em nome dos seus parceiros no Bloco 0: Sonangol E. P. (41%), TotalEnergies EP Petroleum (Angola) SAS. (10%), e Azule Energy Angola Production B.V. (9,8%); e no Bloco 14: Sonangol P&P (20%), Angola Block 14 B.V (20%), Azule Energy Angola (20%), e Etu Energias (9%).

NME // JMC

Lusa/Fim