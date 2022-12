Durante o ano de 2022 registaram-se, até à data, 15 ocorrências e 1,8 hectares de área ardida, o que representa um decréscimo em relação à média dos últimos 10 anos, que é de 27 incêndios por ano e 2,08 hectares ardidos.

A negligência associada à queima de sobrantes agrícolas e florestais é a principal causa das ocorrências registadas, segundo os dados apresentados na reunião da Comissão Municipal da Gestão Integrada de Fogos Municipais de Fogos Rurais.

No encontro estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, Pedro Barreirinha, Joana Carinhas, em representação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e David Devesa, do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Região de Aveiro.

Fora as queimas de que não houve comunicação, o relatório de queimas autorizadas e não autorizadas contabilizou, em 2022, 860 registos, tanto autorizados como não autorizados, com maior incidência na freguesia de S. Salvador, seguida da freguesia da Gafanha da Nazaré.

Durante o período crítico, entre junho e outubro, foram submetidos 251 pedidos de queimas de sobrantes, mas nenhum foi autorizado, por falta de condições.

Durante a reunião foi, ainda, apresentado o relatório da gestão de combustíveis (vegetação), no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e no âmbito do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Ílhavo.

Com base na informação apresentada, a comissão propôs e aprovou a realização, no primeiro trimestre de 2023, de um conjunto de ações de sensibilização e formação, em todas as freguesias, "com vista à obrigação e correta comunicação de queimas, na plataforma do ICNF, servindo também para alertar para a obrigação da gestão de combustíveis nas faixas de gestão de combustível".

Serão envolvidos nessas ações de sensibilização e formação o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Ílhavo, os Bombeiros Voluntários de Ílhavo e a GNR.

MSO // JAP

Lusa/Fim