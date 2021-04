Num comunicado enviado às redações, assinado pelo capitão do porto de Santa Cruz das Flores, João Mendes Cabeças, refere-se que, "auscultada também a autoridade portuária, é determinada em face das condições do tempo, nomeadamente do estado do mar, o fecho a toda a navegação do Porto das Poças".

A Proteção Civil dos Açores alertou na segunda-feira para um agravamento do estado do tempo no arquipélago, em especial nas ilhas dos grupos Central e Oriental, devido a uma depressão centrada a oeste do arquipélago e com deslocamento para leste.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso meteorológico amarelo para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) entre as 00:00 locais (01:00 em Lisboa) e as 18:00 de hoje, período em que as previsões apontam para precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

O IPMA colocou também as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) sob aviso amarelo, que vigorou até às 12:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

APE // ROC

Lusa/fim