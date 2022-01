Além disso, João Cotrim Figueiredo garantiu que vai colocar em cima da mesa temas que interessam às pessoas, nomeadamente as questões salariais, da saúde e dos impostos.

No final de um almoço com a Comissão de Honra do partido, num restaurante em Lisboa, e naquela que foi a sua única ação de campanha do dia devido ao debate de logo à noite, Cotrim Figueiredo assumiu que demonstrar os contrastes da IL com o PS vai ser "relativamente fácil" porque há uma omnipresença do Estado em tudo que é solução socialista.

Quanto aos demais partidos, o liberal considerou que o que mais os distingue é o "ímpeto reformista".

"Não é só a vontade de mudar, mas não ter medo do futuro, não ter medo de fazer coisas diferentes e reconhecer que Portugal precisa de fazer algo de radicalmente diferente para poder sair deste marasmo", salientou.

Já sobre a estratégia que irá adotar, o presidente da IL revelou que vai aproveitar a tarde para rever os "grandes temas" dos debates realizados no período de pré-campanha eleitoral e o que é que os candidatos têm colocado na mesa.

João Cotrim Figueiredo afirmou que o objetivo é mostrar às pessoas que se há partido político que demonstra que confia nos portugueses e na sua capacidade de fazer mais e construir uma sociedade diferente é a IL.

"Somos nós porque queremos persistentemente devolver poder às pessoas e deixar que elas dependam sucessivamente do Estado como até aqui", concluiu.

SVF // SF

Lusa/Fim