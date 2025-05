Em declarações aos jornalistas após ter visitado a Escola D. Maria II, em Braga, Rui Rocha foi questionado se o Ministério da Educação é um dos que ambiciona para o seu partido caso forme um eventual acordo pós-eleitoral com a AD.

"A IL tem uma proposta política abrangente para todas as áreas, com um espírito reformista para todas as áreas e, para além disso, a IL tem um enorme conjunto de quadros qualificados em todas as áreas: da saúde à educação, da segurança à economia. Nós temos as pessoas e as ideias para todos ministérios. Formo-lhe aqui um Governo já", respondeu.

Instado a indicar os nomes desse Governo que disse, em particular o da ministra da Educação, Rui Rocha considerou que o da "número seis" da IL na lista do Porto, Matilde Rocha, seria adequado, porque "é uma especialista em educação".

"Nós temos quadros qualificadíssimos. É uma característica da IL: ter quadros qualificados para todas as áreas. Portanto, os portugueses podem contar connosco, nós formamos facilmente um Governo da IL", referiu, pedindo aos eleitores que votem na IL para "transformar o país com um Governo completo, para todas as áreas".

Interrogado se não prefere a pasta das Finanças ou da Economia, o líder da IL disse "preferir todas".

"Não me façam escolher. Eu quero todas as pastas. Quero uma votação grande na IL, uma capacidade de transformar o país, isso é que é fundamental", afirmou.

Nestas declarações aos jornalistas, Rui Rocha foi instado a comentar as declarações do porta-voz do Livre, Rui Tavares, que, esta tarde, disse querer disputar o quarto lugar com a IL.

"Cada um tem os seus objetivos. Eu quero transformar o país, eu quero mudar o país, eu quero trazer reformas para o país. Os outros colocam a si próprios os objetivos que entendem. Os meus estão claros", respondeu.

Sobre os partidos que já andam a fazer apelos ao voto útil, Rui Rocha disse considerar que "essa ideia de voto útil é uma ideia fraca".

"Eu acho que a ideia forte, o voto forte é o voto das reformas, da transformação, da confiança, e esse é o voto, eu insisto na IL", frisou.

TA // JPS

Lusa/Fim