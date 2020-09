"O incêndio está a bater no IC2 entre o cruzamento do Pingo Doce e Albergaria-a-Nova e, portanto, o IC2 está cortado ao trânsito nos dois sentidos, e estamos a ver se conseguimos segurar o incêndio ali", disse à Lusa o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, António Ribeiro.

O mesmo responsável referiu ainda que o fogo com, pelo menos, duas frentes ativas está a evoluir "com grande intensidade", devido ao vento que se faz sentir no local, e está a colocar em risco algumas fábricas da zona industrial de Albergaria-a-Velha.

O comandante do CDOS adiantou ainda que está à espera de um grupo de Coimbra e outro de Lisboa para reforçar os meios de combate.

O incêndio deflagrou na zona de Fradelos, na freguesia da Branca, no concelho de Albergaria-a-Velha, pelas 15:10.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 17:30 o fogo estava a ser combatido por 172 operacionais, apoiados por 50 viaturas e cinco meios aéreos.

