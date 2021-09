Com o tema "Jornalismo nos meios regionais no século XXI: práticas, deontologia e formação", este "é um encontro que se pretende abrangente e uma oportunidade para, entre jornalistas", se debater "os desafios que colocam à profissão e também aos modelos de negócio que estão associados ao setor, afirma Nuno Francisco, presidente da comissão organizadora, citado em comunicado.

O I Encontro Nacional de Jornalistas de Meios Regionais (#ENJMR21) terá modelo presencial e com transmissão 'online'.

No âmbito do programa, a organização destaca a conferência de abertura - "A liberdade de expressão - elogio dos seus limites", que está a cargo de Mário Mesquita, jornalista e vice-presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), e quatro sessões plenárias: "Empresas e dinâmicas socioprofissionais", "Edição", "Deontologia" e "Formação".

A conferência de encerramento, "Cultivating audience trust and community: The experiences of UK local journalists in the coronavirus pandemic" está a cargo de Karin Wahl-Jorgensen, professora e investigadora na Universidade de Cardiff, Reino Unido, ocasião em que apresentará dados de estudos recentes, envolvendo jornalistas de meios regionais.

O #ENJMR21 é uma iniciativa do Re/media.Lab -- Laboratório e Incubadora de Media Regionais, projecto sediado no LabCom -- Comunicação e Artes, unidade de investigação da Faculdade de Artes e Letras da UBI.

Iniciado em maio de 2018, decorre até janeiro de 2022 e conta com o cofinanciamento do Centro 2020, Portugal 2020, União Europeia (FEDER) e a Fundação para Ciência e Tecnologia.

