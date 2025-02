Na terça-feira, o Ministério Público deduziu acusações contra 60 arguidos no âmbito do processo 'Tutti Frutti' por crimes de corrupção, prevaricação, branqueamento e tráfico de influência. Entre os acusados estão dois deputados do PSD, Luís Newton e Carlos Eduardo Reis.

No entanto, logo na terça-feira, ao fim da tarde, o deputado do PSD Luís Newton anunciou que vai pedir a suspensão do mandato como parlamentar, apesar de dizer ainda desconhecer a acusação do processo Tutti Frutti, mas Carlos Eduardo Reis, que estará fora do país, ainda nada disse sobre este caso.

Hoje, perante os jornalistas, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD frisou qual a sua orientação política sobre a situação em que se encontra Carlos Eduardo Reis, deputado eleito pelo círculo de Braga nas últimas eleições legislativas.

"Carlos Eduardo Reis encontra-se fora do país, terei a ocasião de ter uma conversa com ele nos mesmos termos que tive com o deputado Luís Newton. Sobre esta matéria, quero também ser muito claro e muito transparente: As condições imediatas para o exercício do mandato não estão reunidas e espero que o senhor deputado Carlos Eduardo Reis possa também suspender o exercício do seu mandato", declarou.

O presidente do Grupo Parlamentar do PSD adiantou que falará em breve com Carlos Eduardo Reis, mas escusou-se a divulgar quando.

Antes, Hugo Soares tinha saudado a reação de Luís Newton ao facto de ter sido acusado pelo Ministério Público, anunciando logo a suspensão do seu mandato.

