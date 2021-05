Atualmente, e segundo informou o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), há duas pessoas em estado crítico, com uso a ventilador, e seis em estado grave, com oxigénio, entre as 39 pessoas que estão atualmente no centro de isolamento de Vera Cruz, onde se concentram os casos de hospitalizações.

Em comunicado, o CIGC explica que nas últimas 24 horas se registaram 147 novas infeções com o SARS-CoV-2 em Díli, 14 em Covalima, seis em Viqueque, quatro em Baucau, três em Bobonaro e um cada em Manatuto e Manufahi.

Do total de infeções quase 8% tinham sintomas da covid-19.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 111 casos recuperados, com o número de ativos a atingir 2.238 (novo máximo) e o total acumulado a crescer para 4.765.

Em Díli, os casos positivos representam 13,7% dos 1.116 testes realizados na capital, sendo que grande parte desses testes (702 ou cerca de 63%) foram realizados a pessoas que pretendiam sair da cerca sanitária.

Fora da capital, os casos detetados correspondem a 4,8 dos 606 testes realizados.

Com base nos novos dados, a taxa de incidência é de 13,8/100 mil habitantes fora da capital e para 42,5/100 mil habitantes.

Já a taxa de prevalência estimada atualmente em Díli é de entre 14,8% a 17,4% o que implica que, com base numa população de cerca de 352 mil pessoas e usando o valor mais baixo, poderá haver cerca de 50 mil infetados em Díli, ou "uma em cada seis pessoas".

As estimativas das autoridades indicam que o aumento do número de casos poderá levar, progressivamente, o número de casos diários a crescer até aos 3.000 ou 4.000.

Atualmente Díli regista o maior número de casos ativos, 1.851 ou quase 83% do total, seguindo-se a segunda cidade, Baucau, com 128 casos ativos e Covalima com 101 casos ativos.

Não há nesta altura qualquer município do país sem casos ativos, sendo que Manufahi e a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) registam apenas um caso ativo cada.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.381.042 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

ASP // VM

Lusa/Fim