"Nós já sabemos como é o nosso lençol [freático] quando chove e, por isso, precisamos de ter muito cuidado com a água e os produtos que consumimos para evitar as doenças diarreicas", disse à comunicação social o porta-voz do Hospital Central da Beira, Ricardo Molinho.

A tempestade, apelidada de "Chalane" e que afetou também Madagáscar, atingiu a cidade da Beira cerca das 02:00 (menos duas em Lisboa), com ventos entre 90 e 100 quilómetros e a chuva, que continua a cair, foi intensa durante as primeiras horas.