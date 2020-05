"Lançada em 2013, pelo centenário do nascimento de Helena Sá e Costa, a maratona de instrumentos de tecla, protagonizada por estudantes de instrumentos de tecla, tem este ano um caráter virtual. Em vez das atuações de piano, cravo e órgão, que habitualmente se faziam ouvir em diversos espaços da Casa, as interpretações de cada aluno foram gravadas e enviadas ao Serviço Educativo da Casa da Música", pode ler-se num comunicado.

No total, chegaram à Casa da Música mais de 400 vídeos, a ser divulgados ao longo do fim de semana, com participações das várias regiões do país, desde Olhão a Bragança, passando por Ponta Delgada.