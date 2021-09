"No decorrer de uma ação de fiscalização do ato venatório [relativo à caça], os militares da GNR detetaram o suspeito a caçar espécimes fora do respetivo período para a caça. No seguimento da fiscalização, foi ainda detetado que o caçador tinha na sua posse um cartucho carregado com múltiplos projéteis de diâmetro superior a 4,5 mm [milímetros], vulgarmente designados por zagalotes", adianta a força policial em comunicado.

Na sequência da detenção, efetuada na passada quinta-feira por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Mirandela, a GNR diz ter apreendido "uma caçadeira, diversas munições e uma cartucheira".

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mirandela.

Conforme salienta a GNR, "no exercício do ato venatório é proibida a caça de espécies não cinegéticas, a caça em terrenos cobertos de neve, com exceção de espécies de caça maior (ex.: javali, veado, etc.), o abandono dos animais que acompanham o caçador, a captura ou destruição dos ninhos, dos ovos e crias de qualquer espécie. Estas práticas são tipificadas na lei como crime".

PD // FPA

Lusa/Fim