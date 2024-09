"Hassan Nasrallah juntou-se aos seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos", anunciou um comunicado do grupo pró-iraniano citado pela agência francesa AFP.

O Hezbollah não menciona no comunicado as circunstâncias da morte de Nasrallah, de acordo com a agência espanhola EFE.

Num comunicado divulgado hoje, o exército israelita anunciou a morte de Nasrallah e de outros comandantes da organização xiita pró-iraniana.

"Hassan Nasrallah está morto", declarou o porta-voz do exército, tenente-coronel Nadav Shoshani, nas redes sociais.

Um bombardeamento israelita de intensidade sem precedentes derrubou vários edifícios nos subúrbios do sul da capital libanesa na sexta-feira à tarde.

Israel disse que sob os edifícios atingidos estava localizado o quartel-general do Hezbollah.

Na sequência dos ataques, o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, antecipou o regresso a Beirute, depois de ter participado na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, e convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros para hoje.

A reunião está prevista para as 19:30 locais (17:30 em Lisboa).

Israel já tinha matado em 20 de setembro o chefe das operações militares e das forças de elite, Ibrahim Aqil, num outro ataque em Beirute, em que morreram também 16 outros membros do Hezbollah e dezenas de civis.

No final de julho, num outro atentado à bomba em Beirute, foi morto o então número dois do Hezbollah, Fuad Shukr.

