Na 41.ª edição, que acontece entre 01 e 10 de agosto, o cartaz apresenta projetos cujos músicos "são conscientes e informados da tradição, mas recusaram ficar presos ao passado, são músicos curiosos, abertos ao novo e ao desconhecido, procurando consistentemente novos caminhos que reflitam o seu tempo, o presente", refere a organização, num comunicado enviado à agência Lusa.

Este ano, o festival começa com o Heart Trio, no qual William Parker, Cooper-Moore e Hamid Drake, "cúmplices de há muito", "exploram uma ligação a músicas ancestrais africanas e orientais, adotando instrumentos como o ngoni, o shakuhachi, o duduk ou instrumentos criados pelos próprios, gerando uma música hipnotizante e com uma intensa ligação à terra".

Até 10 de agosto, o festival contará com mais 12 concertos, que irão dividir-se entre o Anfiteatro ao Ar Livre, o Grande Auditório e o Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian.

A pianista Kris Davis apresenta-se em 02 de agosto no formato trio, para o qual convocou o contrabaixista Robert Hurst e o baterista Jonathan Blake.

O Kris Davis Trio irá apresentar "Run the Gauntlet", álbum editado no ano passado e no qual a pianista decidiu homenagear algumas mulheres pianistas "fundamentais no seu percurso": Geri Allen, Carla Bley, Marilyn Crispell, Angelica Sánchez, Sylvie Courvoisier e Renee Rosnes.

Em 02 de agosto atua também Rafael Toral, que irá apresentar o álbum "Spectral Evolution", editado no ano passado e no qual o músico português, "muitos anos depois, volta a pegar na guitarra, colocando-a em diálogo com sons eletrónicos retirados da sua série Space Program e com uma evocação espantosa de sons da natureza".

O saxofonista Darius Jones regressa ao Jazz em Agosto em 03 de agosto, desta vez para apresentar "Legend of e'Boi (The Hyperviligant Eye)", "sétimo capítulo da sua épica série 'Man'ish Boy".

Darius Jones irá apresentar-se em formato trio, acompanhado pelo contrabaixista Chris Lightcap e o baterista Gerald Cleaver.

No mesmo dia atua a compositora e DJ Mariam Rezaei, "uma das mais extraordinárias e originais músicas da atualidade", que terá como convidados o guitarrista Julien Desprez e o baterista Lucas König.

Em 04 de agosto, sobe a palco o Luís Vicente Trio, no qual trompetista português se faz acompanhar do contrabaixista Gonçalo Almeida e do baterista Pedro Melo Alves.

No dia seguinte, o contrabaixista português João Próspero apresenta o álbum de estreia, "Sopros", editado no ano passado, acompanhado pelo guitarrista Joaquim Festas, o pianista Miguel Meirinhos e o baterista Gonçalo Ribeiro.

O trio MOPCUT, composto pela improvisadora Audrey Chan, o guitarrista Julien Desprez e o baterista Lucas König, sobe a palco em 06 de agosto.

O trio apresenta-se no Jazz em Agosto com o grupo de 'rap' experimentalista Dälek e a ativista e vocalista Moor Mother, ambos convidados no álbum "RYOK", editado este ano.

O pianista Pat Thomas regressa ao festival no dia 07 de agosto "a bordo de um grupo que junta uma primorosa seleção de músicos da mais arrojada cena contemporânea de Londres".

O X-Ray Hex Tet integra, além de Pat Thomas, o violinista Bill Steiger, a baterista Crystabel Riley, o artista e realizador Edward George, o baterista Paul Abbott e o saxofonista Seymour Wright.

O guitarrista Shane Parish sobe duas vezes a palco nesta edição do Jazz em Agosto.

No dia 08 de agosto apresenta-se com o trio de 'avant-rock' Ahleuchatistas, do qual fazem também parte o baixista Trevor Dunn e o baterista Danny Piechocki, e no dia seguinte a solo, num espetáculo no qual troca a guitarra elétrica pela acústica.

Em 09 de agosto atuam também os Thumbscrew, trio formado pela guitarrista Mary Halvorson, o contrabaixista Michael Formanek e o baterista Tomas Fujiwara.

O 41.º Jazz em Agosto termina no dia 10 de agosto com o Patricia Brennan Septet e a dupla Elias Stemeseder e Christian Lillinger.

O Patricia Brennan Septet integra também os saxofonistas Jon Irabagon e Mark Shim, o trompetista Adam O'Farrill, o contrabaixista Kim Cass, o baterista Dan Weiss e o percussionista Keisel Jimenez.

Elias Stemeseder e Christian Lillinger vão apresentar no Jazz em Agosto, "Antumbra", álbum editado no ano passado e que sucede a "Umbra" e "Penumbra".

Os preços dos bilhetes para os concertos do Jazz em Agosto variam entre os dez e os 20 euros. Além dos bilhetes individuais, há passes disponíveis. Um dos passes inclui os quatro concertos da tarde, que acontecem às 18:30, e custa 30 euros, e o outro inclui os dez concertos da noite, marcados para as 21:30, e custa 110 euros.

JRS // TDI

Lusa/Fim