"O movimento está pronto a iniciar imediatamente uma ronda de negociações indiretas para chegar a um acordo sobre os pontos de discórdia", declarou o Hamas em comunicado, depois de os mediadores do Qatar e do Egito terem anunciado que estavam a intensificar os seus esforços para conseguir uma trégua na Faixa de Gaza, devastada pela guerra.

Os governos do Qatar e do Egito emitiram hoje uma declaração conjunta, afirmando que "intensificaram" os esforços para que houvesse um acordo entre o Hamas e Israel, com base numa proposta do enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff.

"O Qatar e o Egito afirmam a sua intenção, em coordenação com os Estados Unidos da América, de intensificar os esforços para resolver os obstáculos que se colocam ao processo de negociação", afirmaram num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial do Qatar, QNA.

Esperam "ultrapassar as diferenças e superar os pontos de discórdia para chegar a um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza" sobre a proposta de Witkoff, que, segundo eles, "visa retomar as negociações indiretas".

Os dois países apelam a "todas as partes" para que "atuem de forma responsável e apoiem os esforços dos mediadores para pôr fim à crise na Faixa de Gaza e restaurar a estabilidade e a calma na região".

Qatar e Egito defendem uma trégua provisória de 60 dias - tal como previsto na proposta de Witkoff - que "abriria caminho a um cessar-fogo permanente em Gaza".

"Um acordo deste tipo ajudaria a aliviar a atual crise humanitária sem precedentes" e "facilitaria a abertura de passagens e a entrada de ajuda humanitária para aliviar o sofrimento do povo palestiniano em Gaza e pôr fim à guerra", lê-se no comunicado.

Abriria igualmente a porta à reconstrução, em conformidade com o plano da cimeira de emergência da Liga Árabe realizada em 04 de março no Cairo, conclui o texto.

SV // MCL

Lusa/Fim