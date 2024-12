Em declarações na sede da ONU, em Nova Iorque, Guterres criticou os ataques israelitas ao território sírio (mais de 400, segundo os próprios números de Israel), classificando-os como "violações da soberania síria e da sua integridade territorial" e defendendo que "têm de cessar".

O político português pediu ainda que a transição síria tenha em conta "todas as comunidades" étnicas ou religiosas, e que seja conduzida de maneira a que "os direitos das mulheres e das raparigas sejam plenamente respeitados".

Guterres considerou que a Síria constitui agora "uma chama de esperança" numa região do Médio Oriente consumida por múltiplos conflitos e disse que os sírios "enfrentam um momento histórico", mas também reconheceu que a transição será delicada e "há um risco real de descarrilar".

O secretário-geral da ONU citou especificamente os combates que continuam a acontecer no norte do país - principalmente entre grupos rebeldes curdos e outros apoiados pela Turquia - e os repetidos bombardeamentos de Israel contra instalações militares sírias, além da incursão de soldados israelitas para lá da linha de demarcação dos Montes Golã, ocupados por Israel desde 1973.

Referindo-se especificamente a Israel, defendeu que "a soberania e a unidade territorial da Síria devem ser totalmente restauradas e todos os atos de agressão devem terminar imediatamente".

Além dos combates e do processo político, Guterres lembrou ainda que a Síria "continua a ser uma das maiores crises humanitárias do mundo" devido ao número de mortos, desaparecidos e deslocados pela longa guerra civil que durou mais de 10 anos.

Precisamente para promover a procura de pessoas desaparecidas, Guterres anunciou também a nomeação da mexicana Karla Quintana como responsável da Instituição independente para Pessoas Desaparecidas na Síria, criada pela Assembleia Geral da ONU no ano passado.

Uma ofensiva na Síria, lançada a 27 de novembro a partir da província de Idlib, permitiu aos 'jihadistas' e aos rebeldes tomar a capital, Damasco, e pôr fim ao regime da família al-Assad, no poder desde 1971 - primeiro com Hafez al-Assad (1971-2000) e depois com o seu filho, Bashar - face a uma retirada constante das tropas governamentais, apoiadas pela Rússia e pelo Irão.

PMC // PDF

Lusa/Fim