"A ocupação mantida pelo exército israelita na área de operações da força de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) e a condução de operações militares em território libanês constituem violações da "Resolução 1701 (...) e devem parar" afirmou António Guterres, na sede da UNIFIL em Naqoura, no sul do Líbano.

A Resolução 1701 pôs fim, em 2006, a uma guerra anterior entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah e estipula que apenas o exército libanês e a UNIFIL podem estar presentes no sul do Líbano.

Guterres revelou que as forças de manutenção da paz descobriram "mais de 100 esconderijos de armas pertencentes ao Hezbollah pró-iraniano ou a outros grupos armados desde 27 de novembro", dia em que a trégua entrou em vigor.

A sua visita acontece numa altura em que se aproxima o prazo (26 de janeiro) para a plena implementação do acordo de cessar-fogo, segundo o qual o exército libanês deve posicionar-se ao lado das forças de manutenção da paz da ONU no sul, de onde o exército israelita se deverá retirar num período de 60 dias.

O Hezbollah deverá retirar as suas forças a norte do rio Litani, a cerca de 30 quilómetros da fronteira entre o Líbano e Israel, e desmantelar quaisquer infraestruturas militares remanescentes no sul do país.

A execução deste acordo será acompanhada por um mecanismo de monitorização de tréguas que reúne França, Estados Unidos, Líbano, Israel e UNIFIL.

Guterres chegou ao Líbano na quinta-feira para uma visita de solidariedade, tendo, logo à chegada, destacado a "janela que se abriu para uma nova era de estabilidade institucional" no país.

Em visita hoje a Naqoura, o secretário-geral da ONU ainda irá ver outras posições dos capacetes azuis no sul do Líbano, região duramente atingida pela ofensiva israelita lançada contra o país entre setembro e novembro passados.

As Nações Unidas mantêm cerca de 10.000 soldados no Líbano para garantir a implementação da resolução do Conselho de Segurança que pôs fim à guerra de 2006 com o Estado judaico, e que é agora também a base do cessar-fogo alcançado pelas partes há quase sete semanas.

De acordo com a agenda oficial, Guterres reunir-se-á no sábado com o novo Presidente libanês, Joseph Aoun, e com o primeiro-ministro, Nawaf Salam, ambos nomeados na última semana para pôr fim a mais de dois anos de vácuo na chefia do Estado e de um Governo em funções, respetivamente.

PMC (MYMM)// APN

Lusa/Fim