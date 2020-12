Intitulada "Barómetro participativo sobre a perceção e experiência da população: Como melhorar a governação da Justiça na Guiné-Bissau", a sondagem foi elaborada pela organização não-governamental Voz di Paz, com o apoio a Interpeace e da União Europeia, e ouviu cerca de 4.000 pessoas em todas as regiões do país.

"Os resultados da sondagem mostram uma imensa insatisfação com a governação da justiça no país, partilhada por toda a população transversalmente às diferentes variáveis sociodemográficas", refere-se no relatório feito com base nas conclusões da sondagem.