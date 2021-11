Segundo os dados, 164.462, ou 24%, da população alvo, com 18 anos ou mais de idade, já tem a vacinação completa.

A campanha nacional de vacinação contra a covid-19 na Guiné-Bissau arrancou em 25 de outubro e pretende atingir 683.147 pessoas com 18 anos ou mais em todo o território nacional, para que seja atingido o objetivo de vacinar 70% da população, que ronda os dois milhões.

A Guiné-Bissau pretende vacinar até dezembro 50% das 683.147 pessoas elegíveis para receber a vacina.

Os dados indicam também que 288.826 pessoas, cerca de 42,2%, já receberam pelo menos uma dose da vacina.

Dos 42% que receberam a primeira dose da vacina, 166.515 são homens e 122.311 são mulheres.

Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau registou 6.150 casos de covid-19 e 143 vítimas mortais.

A covid-19 provocou pelo menos 5.047.055 mortes em todo o mundo, entre mais de 249,76 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

MSE // LFS

Lusa/Fim