O ministro referiu que as promoções decorreram de cumprimento de disposições legais na sequência de aprovações das mesmas a nível do Conselho Superior Militar, presidido pelo próprio Sandji Faty e conselho do Estado-Maior, liderado pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Biagué Na Ntan.

Os coronéis promovidos ao posto de generais são Sadjo Cissé, Luís Gonçalves, Domingos Siga e Quintino Quadé, todos com estatuto de combatentes de liberdade da pátria (veteranos de luta pela independência), assinalou ainda o ministro da Defesa guineense.