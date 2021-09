Das 202 pessoas testadas, nove revelaram-se positivas à covid-19, cinco do sexo masculino e quatro do sexo feminino, perfazendo 715 casos ativos neste momento.

Em termos do total acumulado, desde que a pandemia foi oficialmente declarada, em março de 2020, a Guiné-Bissau soma 6.078 casos de covid-19, 130 óbitos e 5.227 pessoas recuperadas da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.667.150 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

