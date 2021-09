No seu boletim de acompanhamento epidemiológico, o Alto Comissariado informa que foram testadas 198 pessoas, seis das quais do sexo masculino e quatro do sexo feminino revelaram-se infetadas.

A Guiné-Bissau soma neste momento 808 casos positivos de covid-19 e um acumulado de 5.902 casos desde o início da pandemia em março de 2020.

O número de mortes provocadas pela doença mantém-se em 121, já que hoje não se registou qualquer óbito.

A covid-19 provocou pelo menos 4.560.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 220,27 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

