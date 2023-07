"A Liga saudita mudou completamente o mercado. Há um ano, quando Cristiano Ronaldo foi o primeiro, ninguém poderia imaginar quantos grandes, muito grandes, extraordinários jogadores iriam jogar na Liga saudita", lançou o técnico espanhol na conferência de imprensa de antevisão do particular entre os 'citizens' e o Atlético de Madrid.

O extremo Riyad Mahrez (ex-Manchester City) tornou-se, na sexta-feira, o mais recente jogador a anunciar a sua saída para a Arábia Saudita, juntando-se a Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, entre muitas outras estrelas do futebol mundial.

"No futuro, isso vai acontecer cada vez mais", antecipou Guardiola, que destacou a "relação especial" que tinha com Mahrez, ex-colega de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no campeão inglês e europeu.

"É um dos jogadores que vi na minha carreira de que mais gostei. Foi uma peça importante no nosso sucesso nos últimos cinco ou seis anos", rematou Guardiola.

