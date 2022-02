"Essa missão não fortalecerá apenas as parcerias militares entre nossos dois governos, mas também estabelecerá ligações entre os nossos cidadãos, partilhando e promovendo as nossas culturas, valores e experiências", afirmou hoje o governador Sununu, à chegada ao aeroporto da Praia.

A Guarda Nacional de New Hampshire foi selecionada em outubro de 2021 para desenvolver esta cooperação com as Forças Armadas de Cabo Verde, ao abrigo do Programa de Parceria de Estado (SPP) do Departamento da Guarda Nacional.

Como parceiro de Cabo Verde, a Guarda Nacional daquele estado prevê apoio para "melhorar a eficácia das Forças Armadas Cabo-verdianas" e no combate ao crime transacional.

"Estamos mais seguros como estado e país com parcerias estratégicas em todo o mundo", escreveu Christopher Sununu, na sua conta oficial na rede social Twitter, antes de ser recebido no Palácio Presidencial, na Praia, pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves.

De acordo com informação da Guarda Nacional dos Estados Unidos da América, o SPP surgiu há 28 anos como "uma iniciativa para ajudar os países que emergiram da 'cortina de ferro'" e envolve atualmente 83 países.

O programa envolve a Guarda Nacional de todos os estados e territórios norte-americanos, sendo que a "maioria dos primeiros países" abrangidos pelo SPP na Europa "tornaram-se aliados dos EUA na NATO".

O arquipélago de Cabo Verde é o segundo país a estabelecer uma parceria deste género com a Guarda Nacional de New Hampshire, depois de El Salvador.

Estima-se que vivam nos Estados Unidos da América mais de 200 mil cabo-verdianos, a maior comunidade do país no exterior, nomeadamente nos estados de Massachusetts e New Hampshire.

A Guarda Nacional dos EUA admitiu anteriormente a possibilidade de, ao abrigo da parceria agora a estabelecer com Cabo Verde, utilizar os novos Boeing KC-46 de reabastecimento aéreo, bem como o objetivo de cooperar no combate ao crime organizado transnacional.

A assinatura deste acordo está prevista para as 09:30 locais (10:30 em Lisboa) de sexta-feira, no Comando da 3.ª Região Militar, na Praia, e será presidida pela ministra da Estado e da Defesa Nacional de Cabo Verde, Janine Lélis, e pelo governador do estado de New Hampshire, Christopher Sununu.

PVJ // LFS

Lusa/Fim