O evento, que integra a XXVI Feira de Artesanato, foi apresentado na Associação Artística da Marcha Gualteriana, na presença do presidente do município, Domingos Bragança (PS), do vereador da Cultura e também presidente da cooperativa cultural A Oficina, Paulo Lopes Silva, de Catarina Pereira, da direção artística da Casa da Memória de Guimarães e Artes Tradicionais d'A Oficina, e de José Pontes, presidente da Associação Artística da Marcha Gualteriana.

Os concertos de Fernando Daniel, de Bárbara Tinoco e do cantor de música popular Zé Amaro estão marcados para as 22:00 de 02, 03 e 04 de agosto, respetivamente, no Largo do Toural.

As Festas da Cidade e Gualterianas deste ano, que se realizam em Guimarães, distrito de Braga, desde 1906, em honra de São Gualter, vão ter um investimento superior a meio milhão de euros, indicou o presidente da autarquia, durante a apresentação do evento.

Quanto ao retorno financeiro gerado pelas festas, tanto o autarca como o vereador da cultura admitiram ser difícil quantificar, mas Domingos Bragança vincou que será "seguramente maior do que o valor investido" pela câmara, sublinhando tratar-se das festas da cidade, que exigem cada vez mais e melhor qualidade, face à sua "dimensão cultural" e às expectativas criadas pelos munícipes e pelos visitantes, ano após ano.

Segundo o vereador da Cultura, a cidade de Guimarães espera acolher, à semelhança dos anos anteriores, "várias centenas de milhares" de pessoas durante os dias das Festas da Cidade e Gualterianas, que "constituem um dos principais cartazes turísticos de Guimarães".

Catarina Pereira, da direção artística da Casa da Memória de Guimarães e Artes Tradicionais d'A Oficina, deu conta de que este ano "houve mais inscrições" para participarem na XXVI Feira de Artesanato, que contará com 40 artesãos, que trabalham vários materiais, como madeira, ferro, bordado ou cerâmica, entre outros.

O presidente da Associação Artística da Marcha Gualteriana indicou que serão nove os carros alegóricos, alusivos a vários temas, que vão desfilar pelas ruas da cidade de Guimarães, a partir das 22:00, de 05 de agosto, considerado o momento alto das festividades.

José Pontes admitiu que, à semelhança de anos anteriores, tem havido muita dificuldade em arranjar voluntários para ajudarem nos trabalhos de preparação dos carros e da marcha, agravado este ano pelo facto de haver o Campeonato Europeu de Futebol.

"Como os jogos à noite, [os voluntários] não aparecem", lamentou José Pontes que, apesar disso, garante que tudo estará preparado para o desfile.

A Praça da Restauração funcionará de 02 a 05 de agosto no Largo Condessa do Juncal.

Do programa das Festas da Cidade e Gualterianas 2024 constam ainda o festival de folclore, cantares ao desafio, noite de fado, desfile e concentração de grupos de bombos, arruada e encontro de tocadores de concertina e desfile de charretes antigas, entre outras iniciativas.

"Com uma tradição centenária, estas festas têm sido, ao longo dos anos, espaço e tempo de vivência, de convergência, de movimento, de cor, de emoções e de demonstrações de vitalidade económica e cultural do concelho, com tal projeção que se tornaram numa das mais importantes atrações festivas de toda a região Norte", refere a comissão organizadora.

