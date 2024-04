Numa nota enviada à Lusa, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) destacou que, em 2023, os grupos de trabalho para a redução das ignições em espaço rural, investigaram 1.072 incêndios e "172 territórios de elevado nível de causalidade", e realizaram "40 ações de esclarecimento sobre o uso do fogo".

Os grupos de trabalho, formados por equipas multidisciplinares com elementos do ICNF, Polícia Judiciária (PJ) e Guarda Nacional Republicana (GNR), realizaram ainda 43 ações de sensibilização dirigidas à população em geral, produziram "54 estudos e/ou recomendações sobre prevenção de ignições" e ministraram 36 ações de formação.

Segundo o ICNF, os grupos de trabalho para a redução das ignições em espaço rural visam, entre outros objetivos, "reforçar a investigação dos incêndios rurais, realizar ações de esclarecimento sobre o uso do fogo" e "ações de sensibilização dirigidas à população em geral".

Estas ações de sensibilização pretendem promover "alterações comportamentais e a adoção das melhores práticas de segurança, individual e coletiva, tendo em vista a redução do número de ignições em espaço rural", lê-se na nota.

"Com uma lógica de integração das atribuições e competências das várias instituições, que são complementares, os grupos de trabalho têm sido altamente contributivos para a diminuição do número de ocorrências de incêndio ligadas a causas intencionais e de uso negligente do fogo", considerou o ICNF.

Os grupos de trabalho estão em atividade nas regiões NUTS (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) II do Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa (AML).

