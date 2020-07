A viatura em que seguiam foi atacada quatro quilómetros a norte de Mocímboa da Praia, no mesmo dia em que a vila esteve sob ataque - com confrontos que se prolongaram pelos dias seguintes -, cerca de 70 quilómetros a sul do recinto de construção do empreendimento liderado pela petrolífera Total.

Dos 14 ocupantes, além dos oito mortos, três fugiram para o mato e sobreviveram enquanto outros três continuam desaparecidos.