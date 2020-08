"O Conselho de Administração da Mediacoop coloca à disposição dos colegas, as instalações e meios do Jornal Savana para que a próxima as próximas edições do Canal cheguem atempadamente às mãos do públicos", lê-se numa nota divulgada pelo grupo no 'acebook'.

A redação do semanário Canal de Moçambique, localizada no centro de Maputo, ficou destruída, quando desconhecidos atearam fogo na noite de domingo, disse hoje à Lusa o editor da publicação, André Mulungo.