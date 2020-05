"Eles despojaram vários estabelecimentos comerciais e tudo indica que eles querem carregar aquilo para as suas bases. Parece-nos que estão a preparar-se para uma retirada", disse uma fonte local, com base no testemunho de hoje de residentes escondidos no mato.

Parte considerável das populações da vila, principal ponto de encontro a meio da estrada asfaltada que liga o norte ao sul da província, estão no mato, mas há quem arrisque um regresso ao centro da vila para procurar mantimentos.