"Posso dizer que não se trata apenas de uma modernização, mas da construção de um estádio que possa ser utilizado para jogos internacionais", afirmou à Lusa o ministro da Juventude, Desporto, Nélio Isaac, no seu gabinete em Díli.

O Conselho de Ministros aprovou quarta-feira a proposta da Federação de Futebol de Timor-Leste (FFTL), que prevê a reabilitação do Estádio Municipal de Díli e a construção de um novo estádio com campo de futsal com padrões internacionais em Tasi Tolu, Díli.

Segundo o ministro Nélio Isac, a construção deste novo estádio também vai ter apoio financeiro da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

"A FIFA já tinha manifestado intenção de cooperar com o Governo para ajudar no desenvolvimento de infraestruturas desportivas. Na quarta-feira, o presidente da Federação de Futebol de Timor-Leste apresentou essa intenção de cooperação na reunião do Conselho de Ministros", explicou.

Nélio Isac destacou que o Governo concorda com a proposta da FFTL, e que agora se aguarda a formalização do apoio.

"Estamos agora no processo preparatório. Precisamos de uma carta da FIFA que confirme a intenção de apoiar a Federação de Futebol de Timor-Leste e o Governo na construção desta nova infraestrutura", sublinhou.

Segundo comunicado de imprensa da FFTL, o presidente Nilton Gusmão afirmou que esta iniciativa não se limita a apoiar o desenvolvimento do futebol em Timor-Leste, mas representa também um motivo de orgulho nacional, impulsiona o desporto e o turismo, podendo criar impacto socioeconómico, gerar emprego e reforçar o papel do desporto como instrumento de união nacional.

"A decisão representa o compromisso do Governo de tornar o desporto uma parte integrante do desenvolvimento nacional, sobretudo para preparar as novas gerações e elevar a presença de Timor-Leste no palco do futebol internacional", pode ler-se no comunicado.

A modernização do estádio de Díli e a construção do estádio em Tasi Tolu, segundo o plano, vai começar ainda este ano e tem conclusão prevista para 2026.

