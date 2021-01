"A decisão depende do Tribunal. A justiça fez o seu trabalho e todos nós respeitamos a sua decisão", afirmou Fidelis Magalhães em declarações à Lusa.

"Timor-Leste é um país democrático, está permanentemente a fortalecer e a construir o seu sistema de justiça para atingir o sistema ideal e uma das referências é o sistema de Portugal. Uma das coisas que aprendemos é a separação das competências e dos poderes", frisou.

Fidelis Magalhães reagia a um acórdão do Tribunal de Recurso timorense que na quinta-feira absolveu o casal de portugueses Tiago e Fong Fong Guerra, condenado em 2017 por peculato a oito anos de prisão e a uma indemnização ao Estado, ordenando o descongelamento das suas contas.

O acórdão, aprovado por unanimidade e a que a Lusa teve hoje acesso, determina a absolvição do crime de peculato, pelo qual o Tribunal de Díli tinha aplicado uma pena de oito anos de prisão efetiva e o pagamento de uma indemnização de 859 mil dólares.

O tribunal determina ainda o descongelamento das contas bancárias do casal e o levantamento de todas as medidas de coação que estavam a ser aplicadas

Central à acusação contra o casal Guerra esteve uma transferência de 859.706,30 dólares (792 mil euros), feita em 2011 por um ex-conselheiro petrolífero do Governo timorense, Bobby Boye, em modalidade escrow, para a conta da empresa de Fong Fong Guerra em Macau.

No acórdão de absolvição do casal, a que a Lusa teve hoje acesso, o Tribunal de Recurso julgou "não provado que existia um plano de Bobby Boie 'de comum acordo e em comunhão de esforços e intentos com os demais arguidos" para se apropriarem desses cerca de 860 mil dólares.

Boye, que foi condenado nos Estados Unidos em 2015 por conspiração para defraudar Timor-Leste em mais de 3,5 milhões de dólares, foi libertado no passado dia 07 de janeiro depois de cumprir pena.

Fidelis Magalhães sublinhou que a justiça timorense é hoje "também um produto da cooperação com Portugal" que continua a ser "insubstituível".

"Toda a justiça timorense é também um produto da cooperação que temos com Portugal. A qualidade da justiça em Timor-Leste é também um produto da cooperação bilateral", disse.

"Temos um sistema oriundo do sistema português e tirado e influenciado pelo sistema português, adotamos o sistema civilista, e a língua portuguesa. Podemos dizer que a cooperação com Portugal é insubstituível, se queremos melhorar o sistema da justiça de acordo com o sistema vigente", notou.

