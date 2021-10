A iniciativa, organizada pelo município da Zululândia num hotel de Durban, "visou atrair investidores", adiantou Sipho Hlomuka, responsável pelo setor da Educação no ministério dos Assuntos Tradicionais e Governação Cooperativa (Cogta, na sigla em inglês) do governo provincial do KwaZulu-Natal.

"Estamos em choque, nunca vimos um pequeno-almoço que pudesse custar cinco milhões", frisou o responsável, em declarações ao canal de televisão sul-africano ENCA.

"Por isso, decidimos instituir uma investigação, como governo provincial, às alegações no distrito da Zululândia", adiantou.

O município rural da Zululândia é uma das áreas mais desfavorecidas de serviços públicos básicos no sudeste da África do Sul, incluindo o fornecimento de água que é praticamente inexistente.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, tinha prometido combater a corrupção endémica no histórico partido ANC, no poder. Sucedeu a Jacob Zuma, em 2018, que foi forçado a sair por uma série de escândalos de corrupção ao mais alto nível do Estado.

CYH // JH

Lusa/Fim