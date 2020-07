"O direito à educação dos alunos que fugiram do conflito em Cabo Delgado não estará prejudicado, porque as direções provinciais e os serviços distritais da educação foram orientados no sentido de acolherem e integrarem os alunos", disse à Lusa a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (Mined).

Gina Guibunda avançou que os alunos em causa devem ser inseridos nas escolas das zonas de refúgio durante o processo de retoma faseada do ensino.