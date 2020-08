"O Governo continua preocupado com a situação de incumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus no nosso país e com o aumento dos casos de contaminação", afirmou a porta-voz da sessão semanal do Conselho de Ministros.

Ludovina Bernardo avançou que o executivo está particularmente preocupado com o índice de infeções na cidade de Maputo e nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, os três locais com transmissão comunitária da pandemia de covid-19 em Moçambique.