"Constatamos com muita preocupação o desrespeito das medidas de prevenção e combate à covid-19", afirmou o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, na conferência de imprensa da sessão semanal do órgão.

Filimão Suaze criticou a "teimosia e renitência" de muitos moçambicanos, que continuam a desrespeitar as regras de segurança contra o novo coronavírus.