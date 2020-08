"As obras compreendem residências para fiscais e técnicos do parque, centro de receção de turistas e o respetivo acampamento, sistemas ecológicos de fornecimento de energia solar e de tratamento e abastecimento de água potável, vias de acesso entre outras instalações", refere uma nota do Ministério da Terra e Ambiente.

O montante do investimento foi desembolsado pela Peace Parks Foundation, organização não-governamental que apoia a proteção da biodiversidade, no âmbito do acordo de cogestão do Parque Nacional do Zinave, assinado em maio de 2015.