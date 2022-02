Um comunicado do Ministério da Terra e Ambiente adianta que a construção das infraestruturas custou 10 milhões de meticais, que foram doados pela União Europeia (UE).

Os empreendimentos sociais vão beneficiar 3.500 pessoas do distrito de Mossuril, província de Nampula, norte do país.

"O projeto está a ser implementado desde 2019, numa ação conjunta entre o Ministério da Terra e Ambiente e a assistência técnica do Fundo das Nações Unidas para o Capital Humano (UNCDF), abrangendo os distritos de Mossuril e Memba, na província de Nampula, e Mopeia e Morrumbala, na província da Zambézia", diz a nota de imprensa.

As salas de aula hoje entregues em Mossuril irão permitir que 576 crianças deixem de estudar debaixo de árvores e passem a receber aulas em salas convencionais.

Por outro lado, a nova estrutura vai aumentar as oportunidades de educação na comunidade, uma vez que será introduzido o curso noturno, já vez que as salas contam com a iluminação da rede nacional de energia elétrica.

As infraestruturas foram construídas no âmbito do projeto Melhorando a Resiliência Climática em Moçambique (MERCIM).

O projeto tem como objetivo reduzir a vulnerabilidade provocada pelas mudanças climáticas ao nível distrital.

Moçambique é um dos países mais vulneráveis ao efeito de eventos climáticos extremos, sendo anualmente atingido por ciclones, inundações e seca.

