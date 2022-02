"O acordo tem como objetivo estabelecer uma plataforma de trabalho conjunta orientada para cooperação e desenvolvimento de projetos agrícolas em Moçambique para produzir oleaginosas que vão servir de matéria-prima para a produção de combustíveis", declarou o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, momentos após a assinatura do acordo em Maputo.

Para o governante, a iniciativa, que deverá ainda ser alvo de um estudo de viabilidade, vai catapultar os cerca de 700 mil pequenos agricultores que têm dominado a produção neste setor em Moçambique.

No total, segundo dados oficiais, Moçambique produz anualmente perto de 400 mil toneladas de oleaginosas, com destaque para gergelim, amendoim, soja, algodão e girassol.

O objetivo do executivo moçambicano é garantir que os pequenos agricultores tenham acesso a ferramentas, crédito e mercado, criando uma cadeia de valor sustentável com a finalidade de produzir biocombustíveis com o apoio da Eni, numa estratégia que tenha os "olhos virados" para o mercado regional.

"Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral [SADC] importam anualmente 1,5 mil milhões de dólares em óleo alimentar. Portanto, o surgimento de uma indústria estrategicamente posicionada em Moçambique pode gerar uma oportunidade", declarou Celso Correia.

O diretor-geral da Eni em Moçambique, Giorgio Vicini, destacou que o projeto vai tomar em consideração a conservação do ambiente, considerando que a iniciativa mostra o "compromisso" que a petrolífera tem com redução de gases com efeito estufa.

"A Eni tem como objetivo atingir a descarbonização completa dos seus produtos e processos até 2050 e os biocombustíveis têm um papel preponderante para a redução dos gases com efeito estufa nos setores de transportes", declarou Giorgio Vicini, que lembra que a petrolífera já está a implementar este projeto em outros países, com destaque para Angola, Congo e Quénia, no continente africano.

As partes não avançaram detalhes sobre os custos do projeto e o seu calendário, limitando-se a informar que a primeira fase vai ser dedicada a um estudo de viabilidade.

A petrolífera italiana faz parte do consórcio da Área 4 da bacia do Rovuma, ao largo de Cabo Delgado, numa operação cujas previsões iniciais apontavam que a exploração das reservas começaria no primeiro semestre de 2022.

Os poços que vão alimentar o projeto estão perfurados e a plataforma flutuante Coral Sul já está em Moçambique.

Esta será a primeira unidade de exploração das reservas do Rovuma, classificadas entre as maiores do mundo.

A Eni deverá ainda iniciar em meados deste ano atividades de prospeção ao largo de Angoche, centro de Moçambique.

EYAC (LFO) // LFS

Lusa/Fim