Carmelita Namashulua falava hoje na Assembleia da República (AR) em resposta a perguntas dos deputados sobre a posição do Governo quanto a divergências entre as direções das escolas do setor privado e os pais sobre o pagamento de propinas num contexto de suspensão de aulas por causa da pandemia do novo coronavírus.

A ministra sustentou que devem ser encontradas "soluções que satisfaçam os interesses de ambas as partes, encontrando pontos de equilíbrio".