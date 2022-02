"Importa realçar que os sistemas de monitoria do Centro de Resposta a Incidentes Informáticos do Governo mostram que as tentativas de ataques cibernéticos não cessaram, o que justifica e sustenta a manutenção técnica do servidor, por forma a garantir a integridade dos dados e a normal configuração de todas as medidas necessárias para conferir maior segurança", indicou o Instituto Nacional de Governo Eletrónico.

Na segunda-feira, um ataque cibernético deixou por algumas horas vários portais de instituições públicas e governamentais moçambicanas na Internet parcialmente inoperacionais, substituídos por uma página que anunciava um ataque informático.

"Atacado por 'hackers' iemenitas" era o título, escrito em inglês, da página com uma foto de um homem com uma metralhadora e lenço na cabeça que surgia replicada quando se tentava entrar em diferentes 'sites'.

Entre os alvos estavam os portais do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD), da Administração Nacional de Estradas, da Administração Regional de Águas do Sul ou do Instituto Nacional de Transportes Terrestres (Inatter).

No comunicado de hoje, o Instituto Nacional de Governo Eletrónico garante que estão a ser feitos esforços para reforçar a segurança, justificando o facto de alguns dos portais do Governo estarem estado temporariamente inoperacionais.

"Esta medida decorre da necessidade de intensificação e reforço de mecanismos de segurança cibernética, pelo que parte dos portais pode estar temporariamente inacessível para consulta", frisou a nota.

