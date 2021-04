"O processo está a correr muito bem. O primeiro-ministro assumiu o dossiê da greve e a semana passada tivemos uma reunião muito boa com os sindicatos, chegámos a um entendimento e estamos agora no processo de formalizar todas as decisões tomadas nessa reunião", disse Nuno Nabiam.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas no final da cerimónia de posse dos novos ministros, após uma remodelação anunciada no domingo que exonerou 10 ministros e quatro secretários de Estado.

Após a remodelação proposta pelo primeiro-ministro, Nuno Nabiam, o novo Governo passar a contar com 20 ministros, dos quais quatro de Estado e 11 secretarias de Estado.

"Espero que no decorrer desta semana haja uma resolução final entre os sindicatos e o Governo. Todas as reivindicações possíveis foram atendidas e estamos no bom caminho", sublinhou o primeiro-ministro.

A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, principal central sindical no país, convocou uma greve geral, que vai quase em dois meses, para reivindicar melhores condições de trabalho, respeito das regras de acesso à administração pública e aumento do salário mínimo nacional.

MSE // JH

Lusa/Fim