"Não estão reunidas condições para que o transporte marítimo de passageiros e viaturas inter-ilhas se realize, à semelhança do que tem vindo a acontecer anteriormente", disse hoje a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, numa conferência de imprensa, em Ponta Delgada.

Ana Cunha recordou que, neste momento, encontram-se suspensas as ligações marítimas regulares de passageiros e viaturas entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, realizada pela Atlânticoline.

Mantêm-se o transporte de carga e o transporte de "casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional", acrescentou.

A Atlânticoline é uma empresa de capitais públicos criada para assegurar a gestão do transporte marítimo nos Açores.

Apesar de considerar que esta é uma decisão que cabe ao conselho de administração da Atlânticoline, Ana Cunha admitiu que os "recursos humanos que seriam contratados para efeitos de apoio à operação sazonal não venham a ser contratados".

Os que estão afetos aos escritórios da empresa deverão manter-se porque "continua a haver uma operação regular, mais reduzida desde 18 de março", tendo admitido ainda o recurso ao "lay-off" do quadro de pessoal.

A operação sazonal da Atlânticoline, que custou cerca de seis milhões de euros em 2019, implica a celebração de um contrato de fretamento de dois navios, devendo agora a empresa "iniciar os procedimentos para a rescisão do contrato" com os fundamentos ligados à necessidade de defesa da saúde pública.

Em 18 de março, o Conselho do Governo deliberou suspender as ligações aéreas inter-ilhas, praticadas pela SATA Air Açores e também as ligações aéreas da Azores Airlines, para o exterior da região.

Na mesma reunião do Conselho do Governo, foi, também, aprovada a suspensão das ligações marítimas de passageiros e viaturas, a cargo da Atlânticoline, entre todas as ilhas da região.

Até ao momento, já foram detetados nos Açores um total de 138 casos, verificando-se 19 recuperados, oito óbitos e 111 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 84 em São Miguel, cinco na ilha Terceira, cinco na Graciosa, três em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JME // MCL

Lusa/Fim