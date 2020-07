A possibilidade, sem avançar pormenores ou medidas concretas, consta de um documento de suporte à proposta de Orçamento Retificativo para 2020, que esta semana está em análise na Assembleia Nacional, elaborado para responder à crise económica e sanitária decorrente da pandemia de covid-19.

"A garantia do serviço de transportes aéreos domésticos constitui condição elementar para manter a circulação de pessoas e cargas e permitir a recuperação do fluxo turístico entre as ilhas", reconhece o Governo, no mesmo documento.