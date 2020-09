"Na nossa província do Maputo prevemos atingir uma população estimada em 69 mil pessoas, sendo o Distrito da Matola aquele que apresenta maior número de beneficiários, cerca de 54 mil pessoas", disse Victória Diogo, secretária de Estado da Província de Maputo.

Victória Diogo falava na reunião com os secretários dos Bairros do distrito da Matola e funcionários do Instituto Nacional de Ação Social (INAS) para clarificar as formas de acesso ao apoio, que será de 1.500 mil meticais (17 euros) por família.