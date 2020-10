Governo considera acusações de abuso dos direitos humanos "sofisticada manipulação"

O ministro do Interior de Moçambique, Amade Miquidade, acusou hoje os grupos armados que atuam no norte de Moçambique de "sofisticada manipulação" da opinião pública com o objetivo de imputar às forças governamentais acusações de abusos dos direitos humanos.