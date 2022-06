Governo avança com solução Montijo e Alcochete e fecha aeroporto Humberto Delgado

O Governo decidiu avançar com uma nova solução aeroportuária para Lisboa, que passa por avançar com o Montijo para estar em atividade no final de 2023 e Alcochete e, quando este estiver operacional, fechar o aeroporto Humberto Delgado.