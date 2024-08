Em comunicado sobre a reunião do Conselho de Ministros de hoje, adianta-se que o executivo aprovou uma resolução "que autoriza a realização da despesa, até 31,5 milhões de euros, com a aquisição de serviços de acesso à internet para alunos e docentes do ensino básico e secundário dos estabelecimentos públicos, de forma a garantir a equidade no acesso a recursos digitais e tendo em conta que o novo modelo de avaliação externa prevê a realização de mais provas em suporte digital".

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), liderado por Fernando Alexandre, decidiu que as provas finais do 9.º ano se iriam realizar em papel e não em formato digital, como inicialmente previsto, para garantir a equidade entre todos os alunos, tendo o ministério acusado o anterior Governo de António Costa de não ter assegurado às escolas as condições necessárias para que os exames pudessem ser feitos em suporte digital.

O MECI explicou ter ouvido as associações representativas das escolas públicas e dos diretores escolares, assim como serviços e direções-gerais do ministério, entre as quais a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares.

"Os dados fornecidos pela DGEstE mostram graves falhas na disponibilização de equipamentos informáticos, na sua manutenção e na conectividade das escolas para que estas possam garantir que todos os alunos poderão realizar as avaliações em igualdade de oportunidades neste ano letivo. À data presente, a DGEstE informou que 13.639 alunos do 9.º ano não receberam o Kit digital (portátil, pen de dados e acessórios)", adiantou o executivo na altura.

