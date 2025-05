Em comunicado, o ministério explica que a obra de proteção costeira prevê a reposição de um milhão de metros cúbicos de areia nas praias da Costa e de S. João da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, e tem um prazo de execução de 60 dias.

A intervenção, adianta, representa um investimento total de quase 10,6 milhões de euros, financiados por fundos europeus --- através do Programa Temático para a Ação Climática e Sustentabilidade (PACS) --- e por verbas próprias da Administração do Porto de Lisboa.

O procedimento é promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tutelada pelo Ministério do Ambiente e Energia, e a Administração do Porto de Lisboa, S.A.

"Esta operação visa proteger pessoas e bens, através do reforço da estabilidade da linha de costa, da redução da vulnerabilidade a galgamentos e inundações costeiras, e da proteção de infraestruturas existentes, como os esporões e obras aderentes", explica o ministério.

Nos termos da legislação vigente, adianta, a intervenção está dispensada de avaliação de impacte ambiental e inclui um plano de monitorização e acompanhamento técnico sistemático, assegurando a eficácia e o rigor da operação.

Para a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, "esta intervenção é um exemplo claro de ação preventiva e estruturada" para proteger o território face aos impactos das alterações climáticas.

"A reposição de sedimentos nas praias da Costa da Caparica e de S. João da Caparica representa não apenas um investimento na segurança das populações e na proteção das infraestruturas costeiras, mas também uma valorização ambiental de longo prazo. Esta é uma prioridade do Governo: agir com base no conhecimento técnico, com planeamento e com recurso aos fundos europeus para garantir maior resiliência às nossas zonas costeiras", conclui Maria da Graça Carvalho, em comunicado.

A despesa agora anunciada foi aprovada em Conselho de Ministros em 26 de fevereiro.

No início de janeiro deste ano, o Governo, através do Ministério do Ambiente, já tinha anunciado que ia investir 20,2 milhões de euros (ME) em obras prioritárias de proteção do litoral, nomeadamente para estabilizar arribas, proteger infraestruturas costeiras e reforçar as praias mais vulneráveis.

Numa nota, o Ministério do Ambiente e Energia destacou que 13,9 ME serão suportados através do Fundo de Coesão/Sustentável 2030, que aprovou o financiamento de 12 candidaturas para intervenções de proteção e de defesa do litoral, "que combinam engenharia avançada com soluções baseadas na natureza, promovendo a adaptação climática e a gestão sustentável do litoral".

Uma das intervenções previstas é a alimentação artificial de areia nas praias da Costa da Caparica e de S. João da Caparica, que visa reforçar a "resiliência costeira na Área Metropolitana de Lisboa, assim como o desassoreamento da Lagoa de Albufeira, melhorando a circulação de águas, e a reposição de sistemas naturais e minimização de risco na Praia da Califórnia e no Portinho da Arrábida".

Em julho do ano passado, a ministra do Ambiente tinha admitido que as recargas de areia das praias da Caparica, em Almada, são fundamentais para preservar aquele património natural e reconheceu que se trata de um processo longo e contínuo que é preciso manter.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), apelou à tutela no sentido de estas recargas serem feitas durante o ano de 2025.

GC (FAC/RCS/GR) // JLG

Lusa/Fim