"O Governo brasileiro repudia, com veemência, o assassínio, na noite de ontem [quarta-feira], em Washington, de dois jovens funcionários da embaixada de Israel naquela capital. As vítimas tinham cidadania israelita e o ataque a tiro ocorreu nas imediações do Capital Jewish Museum", acrescentou na mesma nota o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

"Ao transmitir as condolências aos familiares das vítimas e ao povo israelita, o Governo reitera a firme condenação do antissemitismo, do extremismo e dos crimes de ódio como o ocorrido na capital norte-americana", concluiu.

Na quarta-feira à noite, dois funcionários da embaixada israelita nos Estados Unidos foram mortos a tiro no exterior do Museu Judaico de Washington por um extremista que gritou pela libertação da Palestina quando foi detido pela polícia.

O ataque levou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a ordenar o reforço das medidas de segurança nas missões diplomáticas do país em todo o mundo.

