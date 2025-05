"O resultado líquido do Grupo Altri no primeiro trimestre de 2025 atingiu cerca de 7,6 milhões de euros, uma descida de 64,7% ao comparar com o período homólogo", lê-se no comunicado enviado à Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já em comparação com o quarto trimestre de 2024, a quebra foi de 56,8%.

PE // CSJ

Lusa/Fim